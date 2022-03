Prefeito de Campina Grande se pronuncia após vídeo de sogra cheirando cocaína viralizar

Segundo ele, sua esposa não convive com a mãe há mais de dez anos e afirmou que não se surpreendeu com a situação

Após o vídeo que viralizou da sogra, cheirando cocaína em carreiras espalhadas nas nádegas de outra mulher, ao som de “Stairway to Heaven”, do Led Zeppelin, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, se manifestou nesta quarta (9).

“Decidimos falar abertamente a respeito do que aconteceu porque, apesar da dor, não temos nada a esconder [e nem teríamos como]”, escreveu. Cunha Lima afirmou que ele e a mulher, Juliana Cunha Lima, viveram “alguns dos piores dias” de suas vidas.

Confira o vídeo:

O político afirmou que tinha descoberto na semana anterior a notícia da gravidez da mulher, e na outra, a “família foi exposta ao ridículo, ao escárnio público”. A hashtag #fofocadecampina ficou entre as mais comentadas no Twitter.

O prefeito diz estar triste com os ataques que ele e a mulher vêm sofrendo desde a divulgação do vídeo, mas afirmou que não se surpreendeu. Segundo ele, sua esposa não convive com a mãe há mais de dez anos.

“Vi minha esposa com seis semanas de gravidez chorar duplamente —chorar por não ter a convivência com a mãe há mais de dez anos e chorar por ver a mãe em uma situação tão delicada”, escreveu.