Popó devolve dinheiro e diz se arrepender de propaganda de golpe financeiro na internet

O ex-campeão mundial de boxe pediu desculpas por ter divulgado golpe que promete R$ 500 reais por semana

Após ‘enfrentar’ o youtuber, Whinderson Nunes, o ex-campeão mundial de boxe, Acelino Popó Freitas, ganhou milhões de seguidores e se envolveu em polêmica. Popó anunciou que precisou devolver o dinheiro que recebeu para divulgar um golpe financeiro nas redes sociais.

Com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, Popó recebeu R$ 100,000,00 de golpistas para divulgar o “Robô do Pix”, que promete gerar dinheiro fácil e tem bombado nas redes sociais nos últimos meses.

“Você quer uma renda extra sem precisar vender nada na internet? Receber no mínimo três Pix por semana de até R$ 500? O robozão do Pix está pagando para várias pessoas R$ 3 mil ao mês. Basta configurar o robô e pronto”, divulgou o atleta em suas redes sociais.

Depois de ser criticado pelos seus seguidores, Popó reconheceu que o produto que havia divulgado por ele era uma fraude. Em sua participação recente no Flow Podcast, o ex-campeão mundial garantiu que devolveu a quantia que recebeu para a divulgação.

“Ainda somos novos nisso, né? Fui ver que era algo do ‘robozinho’. Falei: ‘poxa, vamos devolver’. Não vou fazer roubo. Dias atrás mandavam ‘trancaram meu dinheiro’, ‘não pagam tudo aquilo’, ‘fui tentar sacar e não deu’. O culpado é quem transmitiu a informação, ou seja, eu”, afirmou em entrevista.