Policiau: Cachorro é adotado por policiais e ganha farda em SC

Atualmente, o cão mora no batalhão da PM

Em 2018, um cãozinho de raça mista fez sua primeira aparição na porta do 27º Batalhão da Polícia Militar, e desde então, ganhou o nome de “Stevi”. Agora, cinco anos depois, Stevi se tornou o mascote da corporação em São Francisco do Sul, uma das principais cidades do Litoral Norte de Santa Catarina.

O cão agora ostenta um uniforme especial, inspirado na vestimenta da PM, e ocasionalmente dá umas voltinhas na viatura. No entanto, sua verdadeira paixão é “patrulhar”, percorrer as ruas e visitar os estabelecimentos comerciais nas proximidades do batalhão.

A roupa especial de Stevi foi confeccionada por outro membro da corporação, permitindo que ele esteja devidamente trajado para acompanhar os agentes durante suas rondas e participar de ações educativas.