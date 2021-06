Policial penal mata homem a tiros para defender mulher

A mulher que, de acordo com o policial estava sendo ameaçada, disse que já teve um relacionamento com a vítima

Na noite de sábado (5), um policial penal foi detido após atirar e matar um homem na rua, em Lucas do Rio Verde (MT). De acordo com a polícia, ele disse que atirou para defender uma mulher que estava sendo ameaçada.

A Secretaria de Segurança Pública (Sesp) afirmou, por meio de uma nota, que lamenta o ocorrido e que cabe à Policia Civil investigar. A pasta disse ainda que aguarda a apuração dos fatos para tomar as medidas necessárias.

A vítima, identificada como Renamacio da Silva Gomes, de 37 anos, levou cinco tiros e morreu no hospital. O policial e autor dos disparos foi ouvido e liberado em seguida.

Aos policiais, o policial penal disse que estava em casa quando ouviu gritos de pedidos de socorro da rua. Ao sair, ele teria visto Renamacio discutindo com uma mulher e que ele teria ameaçado pegar algo no bolso, dando a entender que seria uma arma.

De acordo com os bombeiros, a vítima foi atingida por um tiro no rosto, dois no tórax e dois no braço. A policia encontrou com o homem uma faca, que foi apreendida.

