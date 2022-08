Policial militar é preso suspeito de matar a companheira a tiros em Fortaleza

O agente, que tem 46 anos, fugiu após o crime, e a vítima, que tinha 43 anos, morreu no local

O policial militar suspeito de matar a companheira a tiros foi preso nesta terça-feira (23). O crime aconteceu na residência onde moravam na Travessa Pastor, no Bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, na manhã do último sábado (20).

Segundo familiares, a vítima se chama Franciene de Sousa Aires, de 43 anos, que era dona de casa e vivia há mais de um ano com o PM. Testemunhas afirmaram que os tiros começaram na residência do casal. Franciene tentou fugir, mas caiu sem vida na travessa.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza, informa que cumpriu o mandado de prisão temporária em desfavor do policial militar suspeito do crime. O suspeito se apresentou no 7º DP, no Bairro Pirambu. Em seguida, ele foi ouvido na DDM. Após, ele foi encaminhado ao Presídio Militar (5º Batalhão), no Centro da capital, onde aguarda preso por audiência de custódia.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que diligências ocorreram de forma ininterrupta com foco de localizá-lo. Ainda no domingo (21), a DDM representou pela prisão dele pelo crime de feminicídio, que foi acatada pelo Poder Judiciário.

Com a prisão, o inquérito policial será concluído e remetido à Justiça. O caso foi encaminhado, também, à Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (CGD), que realizará todas as medidas na área administrativa.

Na data do crime, equipes do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Militar e da Perícia Forense (Pefoce) estiveram no local e fizeram os primeiros levantamentos sobre o caso.