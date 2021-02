Policial mata colega a tiros durante discussão dentro de viatura

PUBLICIDADE

Um policial militar matou o colega de farda a tiros durante uma discussão, na noite dessa quinta-feira (4). A vítima, identificada como Lecio Tadeu dos Santos, 42 anos, foi baleada no rosto e veio a óbito ainda no local do crime. O soldado Elias Postanovski, de 31 anos, foi preso em flagrante.

O caso ocorreu em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. De acordo com a Polícia Militar, havia um terceiro policial na viatura onde ocorreu o crime. Essa testemunha, que cabo da PM, informou que a discussão teve início por causa da forma que o policial (vítima) dirigia. Ainda de acordo com a testemunha, o suspeito, que estava no banco de trás, teria chamado atenção do motorista durante uma manobra da viatura.

Irritado, o motorista estacionou o veículo e iniciou uma luta corporal com o outro policial. O passageiro foi agredido com socos e tapas. Na sequência, ele atirou contra o rosto do motorista.

De acordo com o testemunho de outros integrantes da corporação, os soldados já vinham se desentendendo há alguns dias.

O cabo que testemunhou todo o crime acionou equipes da Civil, da Criminalística e da Corregedoria da PM. O Instituto Médico Legal (IML) fez o recolhimento do corpo do policial. O soldado preso foi encaminhado ao Presídio do Batalhão de Polícia de Guarda (Bpgd).

O soldado Tadeu estava há 13 anos na Polícia Militar (PM), enquanto que o autor do disparo, o soldado Elias fazia parte da corporação há 9 anos.