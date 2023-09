Policial é investigado por uso de spray de pimenta em viatura com adolescentes detidos

O incidente foi capturado em imagens que agora estão sendo analisadas como parte da investigação

Um policial civil do Espírito Santo está sob investigação da Corregedoria da corporação após ter sido flagrado, nesta quarta-feira (20), utilizando spray de pimenta dentro do compartimento de uma viatura onde estavam dois adolescentes, de 13 e 15 anos, que haviam sido apreendidos durante uma operação de busca e apreensão em Linhares, no Norte do estado.

Nas cenas, é possível observar um dos adolescentes sendo conduzido algemado, enquanto o outro é colocado dentro da viatura no bairro Linhares 5.

O policial responsável pela utilização do spray de pimenta no interior da viatura está sendo identificado e será objeto de investigação para esclarecer as circunstâncias que levaram a esse incidente.

A ação que resultou na apreensão dos adolescentes teve início dentro da residência deles, onde os policiais conduziam uma busca autorizada por mandado judicial. Durante o procedimento, o adolescente de 13 anos teria proferido palavras ofensivas a uma policial, o que resultou em sua apreensão por desacato. Posteriormente, ele foi levado para a viatura. O outro adolescente também acabou sendo detido.

A familiar do adolescente de 13 anos, embora tenha demonstrado apoio à atuação da polícia, considerou a utilização do spray de pimenta no interior da viatura como uma medida excessiva e desnecessária.