Policial é chamado de ‘macaco’ e agredido com chute

Um jovem, de 22 anos, chamou a autoridade de “macaco” durante a abordagem policial

Durante uma ocorrência policial, um soldado da Polícia Militar (PM), de 33 anos, foi vítima de injúria racial e desacato, neste domingo (9), no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Um jovem, de 22 anos, chamou a autoridade de “macaco” durante a abordagem policial. O suspeito foi preso em flagrante.

Os policiais foram acionados ao bairro da região norte da capital para atender a uma ocorrência de vias de fato. Ao chegarem ao endereço, encontraram o rapaz visivelmente alterado, ameaçando os moradores do local, detalha o registro policial.

As autoridades orientaram o rapaz a se retirar do local. Foi então que o suspeito passou a desferir xingamentos contra a guarnição da PM, dizendo que todo policial era corrupto e outras ofensas, aponta o boletim de ocorrência.

Em determinado momento, o rapaz falou que o soldado da PM era “um macaco”, aponta a Polícia Civil. “Não é homem para me prender”, disse o suspeito, segundo a PM.

O jovem ainda disse que mataria todos os integrantes da guarnição. Enquanto era conduzido para a delegacia, o rapaz continuou xingando os policiais, detalha o boletim de ocorrência.

Na delegacia, o suspeito chutou o policial vítima de injúria racial e precisou ser contido com algemas.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi deixado na delegacia com lesões nas costas e na barriga. Segundo ele, as lesões são decorrentes de agressões sofridas por populares.

O caso foi registrado como vias de fato, injúria racial e desacato e segue sob investigação na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.