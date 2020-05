Policial é agredido por funcionários de loja que se negaram a usar máscaras

PUBLICIDADE 

Um policial civil, de 55 anos, foi agredido por funcionários de uma loja após pedir para que eles fizessem uso das máscara de proteção dentro do estabelecimento. Além de agredir a vítima, os proprietários também xingaram o policial.

O caso ocorreu em um estabelecimento de Registro-SP. O policial relatou que mora em Juquiá, mas foi até Registro para realizar alguns exames médicos. Na ocasião, ele aproveitou para comprar uma peça e se dirigiu até a loja. No local, uma placa alertava os clientes da obrigatoriedade da máscara, entretanto, os funcionários não faziam o uso adequado do equipamento. De acordo com o agente, os comerciantes deixavam a máscara no queixo, de modo que não servia para proteger os clientes de uma possível contaminação.

Ainda de acordo com o relato do policial, após ele explicar sobre a importância da medida, um dos funcionários começou a xingar o agente, que decidiu tirar fotos com o celular para registrar o momento. “Ele começou a falar ‘vai tomar…’, ‘filho da…’, e foi atrás de mim. Fomos para a calçada da loja nesse momento, e um deles desferiu um golpe no meu rosto”, alegou o policial ao Portal G1.

“Para mim, foi a situação mais degradante pela qual já passei. Eu queria a minha proteção, a proteção deles e dos demais. Por cobrar que eles tivessem essa preocupação, fui agredido”, completou.

A vítima acionou a Polícia Civil da região para que os envolvidos fossem encaminhados para a Delegacia Sede de Registro. Segundo o boletim de ocorrência, um comerciante disse que todos os funcionários da loja estavam de máscara, enquanto o outro confessou que não utilizava o equipamento de proteção. Os suspeitos irão responder por lesão corporal e infração de medida sanitária preventiva.

De acordo com a Prefeitura de Registro, a autuação sanitária por descumprimento do Decreto Municipal nº 2.884/2020, que determina a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial, deve ser feita em flagrante.