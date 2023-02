Policial Civil atira e mata dois presos em delegacia de SP

De acordo com a SSP local, o policial sofreu uma pancada na cabeça ao abrir a carceragem da delegacia. Naquele momento, a cela tinha seis detidos

Paulo Eduardo Dias

Um policial civil atirou e matou dois homens que estavam dentro da carceragem do 5° Distrito Policial de Santos (72 km de SP), na Baixada Santista, no início da tarde desta terça-feira (21). De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o policial sofreu uma pancada na cabeça ao abrir a carceragem da delegacia. Naquele momento, a cela tinha seis detidos.

Conforme a pasta, o policial civil atirou para conter os presos. Dois detidos foram baleados e morreram no local. Outros dois suspeitos ficaram feridos e foram socorridos, de acordo com a secretaria.

Um quinto homem que estava detido conseguiu fugir durante a confusão.

Ainda segundo a SSP, um sexto preso permaneceu na cela. O policial envolvido na ocorrência foi encaminhado para um hospital e está sob cuidados médicos.

O caso está sendo registrado na própria delegacia. A Corregedoria da Polícia Civil foi acionada.