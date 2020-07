Policiais resgatam criança com microcefalia abandonada pela mãe que saiu para uma festa

PUBLICIDADE

Uma criança de dois anos de idade, diagnosticado com microcefalia, foi abandonado na noite do último domingo (19), em uma casa, no município de Manacapuru, no Pará.

De acordo com relatos de testemunhas, a criança estaria sozinho e chorando, sem a companhia da própria mãe que estava em uma festa no bairro Novo Manacá, no Amazonas. Comovidos com a situação, os vizinhos resgataram o menino da residência.

A mãe seria uma mulher de 20 anos, que saiu para uma festa deixando a criança sob os cuidados de uma babá, que ao terminar o período de trabalho pela manhã, deixou a criança acreditando que a mãe estaria voltando para residência.

A criança foi levada para um abrigo no município onde passará por cuidados.

