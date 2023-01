Policiais militares são investigados após aparecem chutando e pisoteando suspeito de assalto

Em nota, a Corregedoria da Polícia Militar do Piauí (PM-PI) disse vai investigar a veracidade das imagens

Imagens divulgadas em rede social mostram ao menos três policiais militares do Piauí chutando e pisoteando um suspeito de cometer assaltos em Demerval Lobão, a 33 km de Teresina. Em nota, a Corregedoria da Polícia Militar do Piauí (PM-PI) disse vai investigar a veracidade das imagens.

Segundo a polícia, o caso aconteceu na tarde de domingo (15) o homem é suspeito de cometer vários roubos na região, inclusive em uma farmácia que registrou a ação por meio das câmeras de segurança.

Após sair deste estabelecimento, populares o pegaram, tentaram agredir e acionaram a polícia. Quando a guarnição chegou ao local, foram gravadas imagens que mostram um policial chutando e pisoteando o suspeito que está no chão algemado.

Conforme a nota da comunicação da PM-PI, será avaliado primeiro se o vídeo é real, se são policiais do Piauí e se é uma gravação recente. Caso seja confirmado essas informações, a polícia irá identificar os policiais envolvidos para que possam ser submetidos a investigação pela corregedoria.

Violência

Estudos do Observatório de Segurança Pública da Universidade Federal do Piauí relacionam diretamente a abordagem policial ao aumento do número de mortes provocadas por agentes públicos.

O pesquisador Elton Guilherme do observatório relembra que na cidade de São Paulo o número de mortes causados pela polícia em abordagens caiu drasticamente após a implementação de câmeras nos uniformes dos policiais.

“A gente percebe a falha nos encaminhamentos institucionais quando acontece os abusos por parte dos agentes do estado, eles terminam por aumentar a condição de violência no contexto especifico”, afirma o pesquisador Elton Guilherme.

Ele defende o sistema de câmeras, mas recomenda dois tipos de investimento para a polícia: formação humanística dos agentes, devido os traços de racismo nas ações e, em segundo, a capacitação do serviço de inteligência para aumentar a eficiência das abordagens.

A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil no Piauí (OAB-PI) informou que vai requere ao Comando da Polícia Militar do Piauí que seja instaurado procedimento investigativo para apurar a conduta dos policiais que aparecem no vídeo.

“Isso caracteriza em tese o crime de tortura que tem pena de 2 a 8 anos podendo chegar a 10 anos e 8 meses por ser praticado por agentes do estado”, explica Thiago Vale, presidente da comissão de direitos humanos da OAB.