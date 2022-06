Policiais militares recuperam carro roubado em menos de 15 minutos

Nesta quarta-feira, 15, um carro roubado no Gama, Distrito Federal, foi recuperado rapidamente por policiais militares de Santa Maria

Policiais militares do Grupo Tático Operacional 46 (Gtop 46), receberam informações que um Ford/Ka de cor vermelha havia acabado de ser roubado por três homens armados no Setor Sul do Gama.

Os militares rapidamente começaram a patrulhar a área e menos de 15 minutos após a ocorrência ser irradiada o carro foi encontrado na quadra 10 também do Setor Sul.

A vítima foi avisada e o deslocamento foi realizado até a delegacia para registro.