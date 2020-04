Polícia retira do ar página de pornografia infantil com mais de 172 mil seguidores

PUBLICIDADE 

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) retirou uma pagina da rede social Facebook do ar, após denúncias de que seguidores utilizavam o espaço para compartilhar material de conteúdo pornográfico infantil além de conteúdos que faziam apologia a crimes como estupro e violência contra idosos e mulheres. A página possuía mais de 172 mil seguidores.

Após as autoridades receberem as denúncias, em menos de 24 horas a página e o conteúdo ilegal foi removido do ar. Os policiais que atuam nesses crimes alertam sobre a importância das denúncias feitas pela população, por meio dos telefones oficiais das delegacias, dos disque denúncias e pelas redes sociais.

Esta foi a segunda ação da PCCE contra pedofilia nas redes sociais no estado em menos de 15 dias. A primeira ação ocorreu no dia 22, os criminosos utilizaram o Instagram para divulgar conteúdo pornográfico infantil.

O conteúdo criminoso consistia em dezenas de fotos de crianças e adolescentes sendo abusados sexualmente ou expostos a situações de exploração sexual. A polícia tomou conhecimento do perfil após usuários da rede social denunciarem as postagem ao perfil.

Uma investigação para apurar os responsáveis pela página e pelo conteúdo compartilhado foi instaurada e segue em andamento. O ato de divulgar esse tipo de conteúdo já é classificado como crime, com pena prevista de três a seis anos de reclusão e multa.