Polícia resgata 3 cães vítimas de maus-tratos

Na última terça-feira (18), a Polícia Civil resgatou três cachorros e prendeu um homem em flagrante por maus-tratos a animais, em Florianópolis. De acordo com as investigações, o homem e seus familiares usavam os cachorros para auxiliar na caça de animais silvestres. Os animais se alimentavam somente do o resto das presas. A polícia informou que os responsáveis pelos animais possuíam armas de fogo de caça, armamento constatado dentro da legalidade. Os animais passaram por atendimento veterinário na Diretoria de Bem-estar Animal. O dono dos cachorros foi levado ao presídio da Capital por se tratar de delito sem fiança. A Polícia Civil disponibiliza a Delegacia Virtual de Proteção ao Animal para o registro de ocorrências.