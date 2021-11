Polícia procura suspeito de matar enteada, esposa e vizinho

A Polícia Civil do Estado de Goiás procura por um homem suspeito de ser o autor de um assassinato que deixou três mortos e uma pessoa ferida, na zona rural de Corumbá de Goiás. O caso aconteceu na noite do último domingo (28/11). De acordo com informações da polícia, entre as vítimas fatais estão a enteada do suspeito, a companheira dele e um fazendeiro vizinho. O foragido foi identificado como Wanderson Mota Protácio. Conforme o delegado Tibério Martins Cardoso, Wanderson teria matado a esposa e a enteada a facadas e, em seguida, teria ido até a casa do vizinho para roubar sua arma. Quando conseguiu o armamento, o suspeito matou o fazendeiro com um tiro na cabeça e atirou contra sua mulher. Em seguida, Wanderson roubou o carro da família e fugiu para Alexânia em busca de encontrar seus familiares. Segundo relatos preliminares, o suspeito tentou ainda estuprar a esposa do fazendeiro que conseguiu fugir, mas foi baleada no ombro. Cerca de 30 policiais participam nas buscas por Wanderson. A Polícia Civil informou que recebeu informações de que o suspeito teria fugido para Abadiânia, onde as buscas estão concentradas.