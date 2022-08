Polícia prende tranficante, em AL

Na residência do traficante havia câmeras de segurança para monitorar a rua e a chegada da polícia

Policiais do 17º Distrito Policial, de Marechal Deodoro, prenderam na tarde desta terça-feira (2) um traficante de 22 anos que vendia drogas em bairros da cidade.

Ele foi conduzido para o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Marechal.

Com apoio da Polícia Militar, os policiais montaram campana e prenderam o homem quando ele chegava em casa, no Residencial Gislene Matheus, na Baixa da Sapa. Os policiais fizeram uma revista pessoal e foi encontrada uma pequena quantidade de drogas. Também foi realizada uma busca no imóvel e lá foi encontrado mais de um quilo de maconha.

As investigações começaram a partir de uma ligação anônima recebida pelo Disque Denúncia, no telefone 181. A informação repassada dizia que o suspeito distribuía drogas para bairros da cidade como Taperaguá, Botafogo e Rua da Estiva.

O homem foi autuado por tráfico de drogas e está à disposição da justiça.