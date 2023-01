Polícia prende suspeito de estuprar e engravidar filha de 13 anos

Apesar de existir uma queixa contra ele por estupro de vulnerável, a prisão em flagrante aconteceu após a tia da vítima prestar queixa por ameaça

Um homem suspeito de estuprar e engravidar a filha de 13 anos foi preso nesta quinta-feira (26) em Atalaia, interior de Alagoas.

Pai, mãe e filha moravam na zona rural de Rio Largo, região metropolitana de Maceió, que era onde os abusos aconteciam. Segundo a Polícia Civil, a menina, que está grávida de 8 meses, era estuprada pelo pai desde os 10 anos.

A gravidez foi notada por uma equipe da Secretaria de Saúde da cidade durante visitas à casa da família. Os profissionais desconfiaram da relação entre os dois e perceberam que a barriga da menina estava grande. Eles então solicitaram exames e acionaram o Conselho Tutelar do município.

A partir das suspeitas, a menina foi afastada do convívio do pai e passou a morar com uma tia, na cidade de Pilar. À polícia, a mãe disse que não sabia dos abusos.

Na segunda-feira (23), a família da vítima registrou um Boletim de Ocorrência no 23º Distrito Policial de Pilar pelo crime de estupro de vulnerável. Mas o suspeito, que tem 43 anos, só foi preso nesta quinta após uma tia da adolescente prestar queixa contra ele por ameaça.

O crime de estupro vai ser investigado pelo 12º Distrito Policial de Rio Largo, que cobre a zona rural do município, onde a vítima morava. Diante da prisão em flagrante por ameaça, o delegado vai pedir também a prisão preventiva do suspeito pelo crime de estupro de vulnerável.