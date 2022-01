Polícia prende suspeito de esfaquear e tentar estuprar idosa no litoral paulista

Após aproximadamente 45 horas de buscas, os policiais capturaram o autor do crime no interior de uma agência bancária,quando fazia um saque em dinheiro

Policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Praia Grande, no litoral de São Paulo, prendeu um homem de 43 anos, por suspeita de ter após invadido uma casa e esfaqueado uma idosa, de 67. O criminoso foi identificado após investigações e preso nesta segunda-feira (10), enquanto realizava um saque em uma agência bancária.

O crime ocorreu na madrugada do último dia 6, no bairro Sítio do Campo. Após invadir a casa da idosa, o homem desferiu diversas facadas na região abdominal da vítima e tentou estuprá-la. De acordo com a polícia, apesar de ferida, a vítima reagiu e gritou por socorro. O agressor fugiu do local e ela foi socorrida por vizinhos.

Após aproximadamente 45 horas de buscas, os policiais capturaram o autor do crime no interior de uma agência bancária, localizada na Avenida Presidente Costa e Silva. Segundo a polícia, o suspeito estava fazendo um saque em dinheiro quando foi detido.

Após os procedimentos de Polícia Judiciária, ele foi encaminhado à cadeia pública, onde permanecerá à disposição da Justiça. O caso segue sob segredo de Justiça.