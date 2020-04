Polícia prende integrante do PCC que pretendia matar delegado da polícia

PUBLICIDADE 

Um traficante chamado Jagunço, integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), foi detido na manhã desta quinta-feira (30), em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Jagunço teria como missão, estipulado pelo PCC, executar a morte do delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Rui Ferraz Fontes.

A revelação foi feita pelo delegado da investigação, Carlos Alberto da Cunha, pela 8ª Delegacia Seccional, na região de São Mateus, na zona leste paulistana. A investigação durou cerca de quatro meses.

O suspeito é acusado de mais de 100 homicídios nos chamados “tribunais do crime”.

Segundo o delegado, o trabalho da polícia começou com a interceptação de um bilhete que cobrava providências sobre atentados contra autoridades como promotores e o delegado Rui Ferraz Fontes, número um da Polícia Civil paulista – que, no passado, ficou conhecido como um especialista em investigações e operações contra o PCC, feita pelo Ministério Público.

De acordo com apuração policial, Jagunço tinha a responsabilidade de manter a disciplina na Zona Leste de São Paulo. “O nome do cargo dele na facção é ‘geral’, acima do disciplina. Todos os disciplinas se reportam a ele”, afirmou o delegado.

“Segundo pessoas da comunidade ouvidas, ele desfilava armado pela favela, havia executado algumas pessoas e todos tinham medo dele”, completou.