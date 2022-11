Polícia prende homem que mantinha relacionamento com garota de 13 anos

A adolescente estava desaparecida desde sexta-feira (18), quando ela saiu de casa falando que iria para a escola e não voltou mais

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante por estupro de vulnerável contra uma menina de 13 anos, nessa quarta-feira (23), em Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, o suspeito mantinha um relacionamento com a vítima.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a adolescente estava desaparecida desde sexta-feira (18), quando ela saiu de casa falando que iria para a escola e não voltou mais. A menor foi localizada em uma residência no Bairro Jonas Pinheiro.

As investigações, conforme a polícia, começaram após o Conselho Tutelar receber informações sobre o possível paradeiro da menina, que estava acompanhada do suposto namorado.

No local, no entanto, apenas a mãe do suspeito foi encontrada. Ao ser questionada, disse não ter conhecimento da situação. Logo depois, o suspeito chegou e também negou saber sobre o paradeiro da menor. Porém, acabou confessando que estava com ela em outra residência, segundo a corporação.

De acordo com a Polícia Civil, no local informado, a vítima foi encontrada dentro de um quarto, onde havia apenas um colchão em estado “degradante”.

À Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica), a menor revelou ter passado a noite com o rapaz e que, pela manhã, ele saiu para trabalhar e a deixou sozinha no imóvel.

O suspeito foi conduzido à delegacia, onde foi interrogado e preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Ele informou que conhecia a menor desde que ela tinha 12 anos, mas só teve relações com ela, após a vítima ter completado 13 anos.