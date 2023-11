Polícia prende homem procurado pela morte de meninos de Belford Roxo, no RJ

Os meninos desapareceram depois de sair de casa, em dezembro de 2020

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta terça-feira (31) um homem procurado como suspeito do assassinato de três meninos em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Os três foram mortos após uma sessão de tortura, de acordo com as investigações.

A prisão foi realizada por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes e da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. O homem foi preso no bairro da Areia Branca, em Belford Roxo.

Segundo a polícia, ele era gerente do tráfico de drogas na comunidade Castelar. O suspeito era monitorado por policiais e havia dois mandados de prisão contra ele, por homicídio e tráfico de drogas.

As investigações apontaram que os três meninos foram assassinados depois de furtarem duas gaiolas de passarinhos do tio de um traficante. Eles teriam sido condenados em uma espécie de tribunal do crime.

Um dos garotos morreu durante as agressões e, para “resolver o problema”, houve a decisão de matar os outros dois.

Outros dois homens envolvidos no crime foram presos no primeiro semestre deste ano.

No total, foram ouvidas 71 testemunhas com mais ou menos importância nos eventos. Foram também realizadas interceptações telefônicas, quebras de sigilo de celulares e buscas em dois pontos do rio, mas os delegados decidiram paralisá-las porque avaliaram que os corpos não seriam achados após tantos meses.