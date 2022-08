Polícia Militar resgata três crianças, em MS

Elas ficaram por quatro dias sozinhas em casa, sem ter o que comer direito

A Polícia Miliar resgatou na noite de segunda-feira (1), três crianças, com idades entre 4 e 10 anos, elas foram encaminhadas para o Conselho Tutelar, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, os polícias foram acionados por uma denúncia pelo telefone 190. Os militares foram informados de que havia três crianças abandonadas em uma casa há dias.

Ao chegar no local, os PMs encontraram uma menina de 10 anos cuidando dos irmãos de 7 e 4 anos.

De acordo com os polícias, a residência estava em condições insalubres e as crianças estavam completamente abandonadas. Um vizinho se compadeceu com a situação e as alimentou.

Na denúncia, contaram aos militares que a mãe, de 37 anos, tem o hábito de sair na quinta-feira e retornar apenas na segunda.

Segundo o conselheiro tutelar Adriano Vargas, as crianças não tinham alimentação suficiente e ainda ficavam responsáveis pela limpeza do local. Elas foram acolhidas e aguardam decisão judicial sobre o destino delas.

O conselheiro complementou dizendo que a família já estava sendo acompanhada pelo órgão.

A mãe das crianças não apareceu no local durante todo o tempo em que a PM permaneceu ali.

O caso foi registrado como abandono de incapaz na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) Cepol.