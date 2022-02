Polícia italiana confisca US$ 900 milhões em bens da máfia

Entre os bens apreendidos estão empresas, supermercados e um importante shopping, entre os maiores da Calábria, sul do país

A polícia italiana anunciou, nesta quarta-feira (23), a apreensão de bens no valor de mais de 800 milhões de euros (US$ 900 milhões) pertencentes a três irmãos acusados de ligação com a máfia calabresa, a ‘Ndrangheta.

Entre os bens apreendidos estão empresas, supermercados e um importante shopping, entre os maiores da Calábria, sul do país.

A lista inclui ainda duas mansões, contas correntes e veículos de luxo, como uma Ferrari, relatou a polícia financeira italiana (GDF) em um comunicado.

A Justiça investiga há vários anos o patrimônio destes três irmãos. Um deles está sendo julgado no âmbito de uma operação antimáfia realizada em 2015.

Segundo a agência de notícias italiana AGI, trata-se dos irmãos Franco, Pasqualino e Marcello Perri, filhos de Antonio Perri, assassinado em 2003, na frente de um de seus supermercados.

De acordo com os investigadores, os três irmãos acumularam “importantes lucros, graças aos seus vínculos com a máfia e à violação das regras do mercado”, sublinha a agência AGI.

Ainda conforme a mesma fonte, a família Perri era um “ponto de referência empresarial” para os clãs da ‘Ndrangheta na zona de Lamezia Terme, na Calábria.

Os empresários detinham o monopólio em todos os setores em que atuavam, fortalecendo, com isso, a ‘Ndrangheta. Ela é considerada pelos especialistas a máfia italiana mais poderosa no território, desde que superou a Cosa Nostra siciliana e a Camorra napolitana.

