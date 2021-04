Polícia investiga tentativa de homicídio a criança de 2 anos

A menina está internada em estado grave no Hospital Municipal de Contagem. A família disse que a criança teve fratura no crânio e no tórax. No momento, a pequena está intubada

Nesta quarta-feira (28), a Polícia Civil informou que vai investigar um caso de tentativa de homicídio a uma criança, de 2 anos, em Belo Horizonte. O padrasto da criança, Philipe Emanuel, é suspeito de provocar as lesões. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da cidade investiga o caso. A menina está internada em estado grave no Hospital Municipal de Contagem. A família disse que a criança teve fratura no crânio e no tórax. No momento, a pequena está intubada. “O padrasto, de 23 anos, que já foi preso por tráfico ilícito de drogas, está foragido e ainda não se apresentou à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Betim”, afirmou a delegada Ariadne Elloise. Entenda o caso Na segunda-feira (26), a babá da criança contou à Polícia Militar (PM) que ouviu gritos da menina em um cômodo. Quando chegou, ela estava no colo de Philipe. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE A babá percebeu que a criança estava desacordada e pediu socorro para a vizinha. O avô da menina, Michel Alves, contou que a criança passou por outros episódios de agressão. “Eu vi que ela estava com hematoma no rosto do lado esquerdo e eu questionei a mãe dela sobre isso e ela disse que tinha caído”, contou CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE