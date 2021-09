Polícia investiga se mulher deu loló para gato

O vídeo, que viralizou na internet, mostra um grupo de amigos dentro de um carro. A mulher segura o animal, aproxima a lata e aperta próximo ao nariz dele

Em Anápolis (GO), a Polícia Civil investiga se se uma mulher aparece em um vídeo supostamente dando loló (lança-perfume) para um gato inalar.

O vídeo, que viralizou na internet, mostra um grupo de amigos dentro de um carro. A mulher segura o animal, aproxima a lata e aperta próximo ao nariz dele. Neste momento o animal parece se assustar.

O caso repercutiu tanto que chegou na polícia. O delegado Vander Coelho informou que tenta localizar os envolvidos. Ele lembrou que, dificilmente, será comprovada a materialidade do crime.

“Pelo vídeo apenas nós não temos como determinar que existisse ali alguma substância entorpecente”, disse o delegado.

Se comprovada a materialidade do crime, a dona do animal poderá responder pelo crime de maus-tratos. Para o biólogo Edson Abrão, o uso do lança-perfume de forma contínua pode levar o animal a várias doenças.

“Pode causar distúrbio gastrointestinal estomacal, lesão cerebral, ele fica agressivo, não conhece os donos e leva o animal a morte”, explicou.

“Ele pode até se mutilar devido à ausência dessa substância. Isso é inaceitável”, concluiu o biólogo.