Polícia investiga caso de feto encontrado em paróquia em Aracaju

Nesta terça, 14, o Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa está investigando o caso de um feto encontrado na paróquia em Aracaju

Na manhã desta terça-feira, 14, o Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) está investigando o caso de um feto encontrado na paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Bairro Ponto Novo, em Aracaju.

A informação foi divulgada nesta quarta pela Arquidiocese da capital.

O feto foi deixado próximo ao banheiro, na parte externa da capela, e encontrado pela zeladora, de acordo com a nota da organização.

O comunicado da Arquidiocese ainda fala sobre direito à vida e violência contra a mulher. “O direito à vida é incondicional. Deve ser respeitado e defendido, em qualquer etapa ou condição em que se encontre a pessoa humana. (…) O respeito à vida e à dignidade das mulheres deve ser promovido, para superar a violência e a discriminação por elas sofridas”.

As polícias Civil e Militar, além do Instituto Médico Legal estiveram no local. Um Boletim de Ocorrência também foi registrado pelo padre responsável pela paróquia.