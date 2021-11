Polícia investiga aliciamento de adolescentes para prostituição

No decorrer da ação policial, houve a apreensão de celulares, mídias digitais e uma réplica de arma de fogo

Uma ação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nesta quarta-feira (17/11), resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão em imóveis relacionados com dois homens, de 21 e 60 anos, suspeitos de envolvimento em um esquema de exploração sexual infanto-juvenil no município de Pirapora, Norte de Minas.

As investigações iniciaram após uma denúncia anônima do crime de extorsão ser encaminhada à Polícia Civil. Por meio de levantamentos, a equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) descobriu uma rede de aliciadores de adolescentes, sobretudo de estudantes de escolas públicas. As vítimas, com idades entre 12 e 16 anos, eram convidadas a participar de eventos exclusivos para prostituição.

O investigado de 21 anos seria o responsável pelas extorsões, enquanto que o suspeito de 60 utilizava as redes sociais para oferecer emprego às jovens, como forma de atrair as vítimas. Quando as adolescentes estavam na casa do idoso, ele as embriagava para violentá-las sexualmente.

No decorrer da ação policial, houve a apreensão de celulares, mídias digitais e uma réplica de arma de fogo.

Os trabalhos até então realizados contaram com a colaboração das equipes de Crimes Contra o Patrimônio e da Agência de Inteligência. As investigações prosseguem.

Com informações da Polícia Civil de Minas Gerais