Polícia interrompe festa com milhares de pessoas; fotos mostram convidados sem máscaras

PUBLICIDADE

Uma festa que reuniu cerca de 4 mil pessoas, nesse domingo (8), foi encerrada com a chegada da Polícia Militar. Os participantes do evento fizeram registros que mostram que a maioria das pessoas estavam sem máscaras e aglomeradas. Alguns policiais que efetuaram a abordagem no local também foram flagrados sem máscaras.

O evento ocorreu em Santa Bárbara de Goiás, cidade a 50 km de Goiânia e que conta com cerca de 6,5 mil habitantes. Por volta das 8h as pessoas começaram a chegar no local e a festa terminou por volta das 14h, quando a PM iniciou a abordagem. Nesse momento, muitas pessoas saíram correndo e pularam as grades de contenção para fugir dos policiais.

A organização do evento informou, por meio de uma nota, que havia obtido a autorização da prefeitura para realizar o evento. Além disso, a nota afirma que todos os cuidados necessários foram tomados e que havia uma equipe na entrada do evento exigindo o uso de máscaras.

Os organizadores também salientaram que esse tipo de festa gera empregos e renda e que a classe de eventos pede socorro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em áudio divulgado em um aplicativo de mensagens, o prefeito de Santa Bárbara de Goiás, Wagner Vaz da Silva (PP), afirmou que não tinha conhecimento do evento e que a autorização só permitia 10 pessoas por quiosque. Através das imagens também foi possível identificar que alguns PMs estavam sem máscaras durante a abordagem.