Polícia faz buscas por mulher trans morta pelo ex-companheiro

PUBLICIDADE

A Polícia Civil comunicou, nesta sexta feira (21), que faz buscas pelo corpo de uma mulher transsexual identificada como Claudinha Leite. Ela sumiu depois de ser agredida e morta pelo ex-namorado. O caso aconteceu em Canindé de São Francisco.

De acordo com o G1, o homem, de 19 anos, confessou o crime e foi preso. Segundo ele, os dois foram até o local de moto e começaram a discutir devido ao fim do relacionamento. Ele começou com as agressões e a mulher se desequilibrou e despencou de uma altura de mais de cinco metros.

A polícia apura o caso e juntamente com as buscas.