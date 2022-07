Polícia encontra suspeitos de roubo com caixotes cheios de sandálias dentro de loja

Na madrugada deste sábado, 23, dois homens foram conduzidos à delegacia por suspeita de furto a uma loja de sandálias em Salvador

Na madrugada deste sábado, 23, dois homens foram conduzidos à delegacia por suspeita de furto a uma loja de sandálias no bairro de Narandiba, em Salvador. Ambos estavam no interior da loja e colocavam os produtos em caixotes quando a polícia chegou ao local.

Os suspeitos foram levados à Central de Flagrantes.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que uma denúncia foi enviada ao Centro Integrado de Comunicações (Cicom) e, em seguida, uma equipe da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar foi ao local.

Os policiais identificaram um veículo do tipo Saveiro, de cor branco, parado na frente do estabelecimento. Com a chegada da polícia, o veículo fugiu em alta velocidade e os comparsas foram deixados no local.

A polícia afirma que o tempo entre a chegada da denúncia e a ação dos policiais foi inferior a 10 minutos. O caso é tratado como uma tentativa de roubo frustrada.

Os PMs envolvidos na ação fazem parte da ‘Operação Ronda Noturna’, focada no reforço policial durante a noite e a madrugada na capital baiana.