Polícia encontra braço em Companhia de Saneamento do Paraná

De acordo com boletim da PM, uma testemunha acionou a polícia depois que viu o membro enroscado em uma grade na estação

A Polícia Militar do Paraná (PM-PR) localizou um braço dentro de uma estação elevatória de esgoto da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), em Londrina, no norte do estado. O caso aconteceu nesta segunda-feira (7), no bairro Lindóia.

De acordo com boletim da PM, uma testemunha acionou a polícia depois que viu o membro enroscado em uma grade na estação, que leva o esgoto para a área de tratamento.

Ao localizar o membro, a PM acionou a Polícia Civil, Polícia Científica e Instituto Médico-Legal (IML). O membro foi recolhido e deve passar por exames para identificação.

A Sanepar confirmou que um braço foi localizado na estação, mas não deu detalhes sobre o assunto. Reforçou, também, que o caso foi comunicado à Polícia Civil.

A reportagem questionou se a Civil investiga o caso, mas não teve resposta até esta publicação ir ao ar.