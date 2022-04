Polícia é acionada para atender ocorrência com refém e encontra homem degolado em casa no AC

Nessa segunda-feira, um homem foi encontrado morto a golpes de faca e degolado na noite dentro de uma casa no interior do Acre

Na noite dessa segunda-feira, 11, um homem foi encontrado morto a golpes de faca e degolado na noite dentro de uma casa no bairro Triunfo, em Senador Guiomard, interior do Acre.

Segundo informações do Centro de Operações Policiais Militares (Copom), a polícia recebeu uma ligação anônima afirmando que uma família estava sendo feita refém em uma casa na Rua Cesar Portela. Ao chegar no endereço, os militares chamaram pelos moradores e uma mulher apareceu na porta e negou que estivesse acontecendo qualquer situação.

Percebendo o nervosismo da mulher, os policiais pediram para entrar na casa e foi quando encontraram o homem caído em meio a muito sangue e com um corte profundo no pescoço. Ainda segundo a polícia, a mulher disse que não sabia do que se tratava, que não tinha visto ou escutado nada e acabou sendo presa em flagrante.

A vítima, identificada segundo a PM-AC como sendo Tares Pereira da Silva, já estava sem vida. O local foi isolado para o trabalho da perícia técnica e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil da cidade. O corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal de Rio Branco.

O delegado Carlos Bayma, responsável pelo caso, disse que está levantando as informações e que a identidade da vítima ainda deve ser confirmada com documentação.