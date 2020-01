Polícia é acionada após grupo de jovens não pagar conta de motel

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (13), a polícia foi acionada após quatro jovens entre 18 e 20 anos, que estavam em um quarto de um motel, alegarem não ter dinheiro para pagar a conta do estabelecimento.

De acordo com a polícia, os jovens consumiram alguns produtos, como cerveja e cigarro, e depois disseram que não tinham dinheiro para pagar o quarto e as mercadorias. No quarto estavam três jovens do sexo masculino e uma jovem.

Ainda segundo a polícia, a situação não precisou ser resolvida na delegacia, pois um dos jovens conseguiu entrar em contato com a irmã, que foi até o local, pagou a conta e todos foram liberados em seguida.

O caso ocorreu em Teresina-PI.