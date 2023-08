Polícia de SP prende quadrilha suspeita de arrombar casas em Pinheiros e Itaim Bibi

Das casas arrombadas teriam sido furtados joias, dinheiro e objetos de valor. A polícia não informou quantos imóveis foram invadidos

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quinta-feira (24), quatro suspeitos de arrombarem casas no Itaim Bibi e em Pinheiros, ambos na zona oeste de São Paulo.

A prisão do quarteto, que estava em um Honda Fit furtado, paralisou a rua Cardeal Arcoverde, uma das vias comerciais mais movimentadas de Pinheiros.

Um helicóptero da Polícia Civil foi usado na operação, segundo o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).

Das casas arrombadas teriam sido furtados joias, dinheiro e objetos de valor. A polícia não informou quantos imóveis foram invadidos.

De acordo com o delegado Danilo Alexiades, da 4ª Delegacia Divecar (Investigações sobre Fraudes Contra Seguros), a polícia investigava a quadrilha há cerca de 20 dias. Nesta quinta, o veículo suspeito de ser usado nos furtos foi visto na região dos arrombamentos.

Os quatro acabaram abordados depois de serem acompanhados durante 30 minutos. Imagens divulgadas pela polícia mostram três dos suspeitos presos deitados no meio da rua, diante de quatro policiais com armas apontadas e o trânsito de veículos imediatamente parado atrás.

“A ação só foi desfechada quando não colocaria em risco nenhum transeunte”, afirmou o Deic, em nota.

Os suspeitos não tiveram seus nomes divulgados, nem se já têm defesa constituída. De acordo com o delegado, eles ficaram em silêncio após a prisão.

No veículo, que tinha placas falsas e foi furtado em uma das casas arrombadas, a polícia afirma ter encontrado duas ferramentas grandes usadas para arrombar as residências e um simulacro de arma de fogo.

“A arma era para o caso de encontrarem moradores [nos imóveis], para ameaça”, afirmou o delegado, em entrevista nesta quinta-feira.

Com os quatro também foram encontrados dólares e peso. A polícia não informou a quantidade de dinheiro estrangeiro que estava com os quatro, que tinham histórico de receptação.

As delegacias localizadas em Pinheiros e Perdizes (bairro vizinho) registraram recorde nas ocorrências de roubo e furto neste ano.

Dados da Secretaria da Segurança Pública apontam que de janeiro a junho houve 1.699 ocorrências com o uso de armas ou mediante violência na área do 14º Distrito Policial. É a maior quantidade já vista na delegacia desde 2002, quando teve início a séria histórica. Em relação ao ano passado houve uma alta de cerca de 7% nos registros.

Os casos de furto tiveram 4.836 registros nos seis primeiros meses de 2023. O número é quase 50% que o do mesmo período do ano passado, com 3.243 ocorrências.

Em nota, a SSP afirmou recentemente que, de janeiro a junho deste ano, o número de prisões e apreensões aumentou 18,8% em relação ao mesmo período do ano passado na região (14º DP). “No mesmo comparativo, o número de carros recuperados cresceu de 2 para 79. E o de armas de fogo apreendidas, de 26 para 50. Já a quantidade de drogas apreendidas cresceu 13,15%.”

A pasta diz ainda que “as forças policiais monitoram continuamente os índices criminais para planejar ações estratégicas e reordenar o policiamento ostensivo a fim de coibir os crimes, em especial os contra o patrimônio”.