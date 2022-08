Policía chinesa resgata 150 gatos capturados para consumo humano

Segundo a ativista, a organização criminosa colocava pardais em jaulas para atrair os gatos e fechava as armadilhas com um controle remoto

A polícia da China resgatou quase de 150 gatos destinados ao consumo humano no leste do país, informou uma organização internacional de proteção animal.

A Humane Society International (HSI) afirmou em um comunicado que os felinos estavam amontoados em gaiolas enferrujadas quando foram encontrados pela polícia na cidade de Jinan, na província de Shandong.

Segundo um ativista do grupo local de defesa dos animais VShine, a organização criminosa colocava pardais em jaulas para atrair os gatos e fechava as armadilhas com um controle remoto.

“Era chocante ver o estado em que estavam. Muitos deles estavam abatidos”, declara Huang, outro ativista mencionado no comunicado do HSI. “A descoberta de dezenas de pardais vivos utilizados como isca para atrair os gatos também foi uma grande surpresa”, acrescentou ele.

No local os ativistas encontraram 31 pardais, uma espécie protegida na China, que mais tarde foram soltos.

Acredita-se que a maioria dos gatos resgatados eram animais de estimação e foram enviados para abrigos de animais, ainda de acordo com o comunicado.

A China não possui uma lei específica para punir a violência contra os animais. Entretanto, os suspeitos podem ser processados por caçar pássaros, roubar gatos ou violar os regulamentos de prevenção de doenças animais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O HSI afirma que a cada ano aproximadamente dez milhões de cachorros e quatro milhões de gatos são mortos para o consumo humano na China.

A carne de cachorro ou gato é considerada uma iguaria em algumas áreas da China, por isso seu comércio permanece sendo suficientemente lucrativo para estimular grupos criminosos a roubar animais domésticos.

No entanto, essas carnes são pouco consumidas na China, enquanto o número de animais de estimação aumenta.

© Agence France-Presse