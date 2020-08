Polícia apreende oito toneladas de maconha escondidas em caminhão

PUBLICIDADE

A Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv/Itabuna) flagrou um caminhão com oito toneladas de maconha escondida em meio a placas de grama sintética. A apreensão ocorreu durante uma abordagem realizada na noite dessa quarta-feira (5), na BA-026.

A Secretaria de Segurança pública (SSP-BA) informou que, durante a abordagem, os agentes notaram que o motorista do caminhão demonstrava estar apreensivo. Na sequência, o veículo foi revistado e a droga foi encontrada.

A apreensão ocorreu em um trecho próximo ao município de Maracás, no sudoeste da Bahia. De acordo com as autoridades locais, o caminhão teria saído de São Paulo com destino a Salvador.

O motorista foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Maracás.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE