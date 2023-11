Polícia apreende mais de 450 kg de cocaína após queda de avião em MT

As autoridades policiais identificaram uma aeronave com características indicativas de uso para o transporte de entorpecentes

No decorrer desta quinta-feira (9), o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) realizou a apreensão de mais de 460 kg de pasta base de cocaína no distrito de Itanorte, situado na Reserva do Cabaçal, a uma distância de 412 km de Cuiabá.

Durante a operação, as autoridades policiais identificaram uma aeronave com características indicativas de uso para o transporte de entorpecentes.

Relatando os eventos, o Gefron informou que a aeronave sofreu uma queda ao amanhecer desta quinta-feira. A equipe se deslocou até o local do incidente, onde encontrou o avião. Durante as buscas na região de mata, foram localizados 16 fardos contendo substâncias entorpecentes.