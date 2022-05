Polícia apreende caminhão bitrem com mais de cinco toneladas de maconha em SP

O motorista do veículo demonstrou nervosismo, motivando a abordagem, ele foi preso e levado para a Polícia Federal de Bauru

Fábio Pescarini

São Paulo, SP

A polícia apreendeu na tarde desta quinta-feira (5) um caminhão bitrem tanque para transporte de combustíveis com 5,4 toneladas de maconha, em uma praça de pedágio no km 252 da rodovia João Baptista Cabral Rennó, em Piratininga, a 336 km de SP.

A apreensão do caminhão ocorreu em uma ação da Polícia Militar Rodoviária e da Polícia Rodoviária Federal, por volta das 13h30. Não foi informado para onde a droga seria levada. O caminhão tinha placas do Paraná.

O motorista do veículo, que demonstrou nervosismo, motivando a abordagem, foi preso e levado para a Polícia Federal de Bauru. Ele não teve o nome informado e sua defesa não foi encontrada.

O carregamento, que só teve a pesagem concluída após as 21h desta quinta-feira, é maior que toda a maconha apreendida em rodovias estaduais no estado no mês de abril.

Em levantamento exclusivo feito para a Folha de S.Paulo, a Polícia Militar Rodoviária afirmou ter apreendido 5.040 toneladas da droga no mês passado, nos seis BPRvs (Batalhões de Polícia Rodoviária) distribuídos pelo estado de São Paulo. A quantidade de maconha apreendida em abril já havia sido recorde do ano, na comparação com os outros três meses anteriores.

Ao todo, foram apreendidos cerca de 20,3 toneladas de drogas, com cocaína e crack incluídos, em rodovias estaduais paulistas, entre janeiro e abril. O volume, apesar de alto, é menos da metade das 50,7 toneladas de entorpecentes apreendidas no mesmo período de 2021.

A droga apreendida nas rodovias paulistas faz parte da “rota caipira” do tráfico -o entorpecente vem, principalmente, do Mato Grosso do Sul para distribuição na cidade de São Paulo e outros grandes centros do estado, segundo as apreensões da polícia.

No dia 27 de abril, agentes do 2º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária já haviam apreendido cerca de 640 kg de maconha distribuídos no interior de 12 pneus de um caminhão vindo do Paraguai. Um homem foi preso durante a abordagem na rodovia Raposo Tavares, em Palmital.

De acordo com o levantamento feito pela polícia para a reportagem, nos quatro primeiros meses do ano 254 pessoas foram presas por tráfico de drogas em rodovias paulistas.

Na última terça-feira (3), um casal, que viajava com uma criança de 2 anos em um ônibus, que saiu de Corumbá (MS), foi preso na rodovia Orlando Quagliato, em Santa Cruz do Rio Pardo, com pasta base de cocaína espalhada pela roupa.

Em 24 de abril, durante do feriado prolongado de Tiradentes, a polícia encontrou duas malas com mais de 31 quilos de maconha no bagageiro de um ônibus que ia do Paraguai para São Paulo.

Em todo o ano passado, ocorreram 854 prisões e um total de 164,5 toneladas de drogas apreendidas, sendo que cerca de 156 toneladas eram de maconha, 6,7 toneladas de cocaína, 865 quilos de crack e aproximadamente uma tonelada de outros entorpecentes.

Em outro levantamento feito para a Folha de S.Paulo, a Polícia Rodoviária Federal afirmou que em trechos paulistas de rodovias federais foram apreendidos cerca de três toneladas de drogas, sendo 2,7 toneladas de maconha e 364,5 quilos de cocaína, de janeiro a abril deste ano.

Na última terça, um delegado aposentado da Polícia Civil de 64 anos foi preso sob suspeita de tráfico de drogas, por volta das 19h30, quando estava em um posto de combustíveis na rodovia Castello Branco, na região de Barueri, na Grande São Paulo. Ele acabou solto nesta quinta.

Além dele, um homem de 31 anos e uma mulher de 29 foram detidos e levados à Delegacia Central da cidade da região metropolitana, sob suspeita de envolvimento no mesmo crime.

Com os suspeitos, a polícia apreendeu três quilos de cocaína, R$ 17 mil, uma arma de fogo, além de celulares e um documento falso.