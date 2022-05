Polícia apreende arma durante blitz no Recanto das Emas

Motorista foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.

Policiais militares do Comando de Patrulhamento de Trânsito apreenderam uma pistola durante blitz no início da noite de quarta-feira (4) no Recanto das Emas.

A equipe de TOR Bravo realizava ponto de bloqueio, quando abordou um veículo de cor branca. Os policiais encontraram uma pistola Taurus calibre .9mm e 10 munições no interior do automóvel. O motorista assumiu a propriedade da arma e informou não possuir autorização para portá-la.

O motorista foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e conduzido à 27ª DP.