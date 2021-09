Polícia apreende 461 quilos de cocaína em ‘bunker’

Os envolvidos foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Além disso, a polícia apreendeu uma moto e uma caminhonete

Na terça-feira (31), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul fechou um ‘bunker’ onde estavam escondidos 461 quilos de cocaína. A ação policial prendeu dois homens que vigiavam o local.

De acordo com as investigações, o espaço ficava em um imóvel em construção no Bairro Montevidéu (MS). A polícia calcula em R$ 11, 555 milhões o prejuízo ao crime.

As investigações constaram que o local poderia estar sendo usado como depósito de drogas. Os policiais foram até lá e, durante conversa com os dois homens, perceberam que eles apresentaram versões incoerentes.

Os policiais entraram no imóvel e descobriram que o bunker ficava baixo do piso de um dos cômodos do imóvel. Foram apreendidos 353 tabletes de cloridrato de cocaína, os quais pesaram 407 quilos.

Depois da apreensão e prisão dos envolvidos, a polícia foi até a casa de um dos presos e apreendeu mais 47 tabletes de cocaína, que totalizaram 54 quilos.

Os envolvidos foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Além disso, a polícia apreendeu uma moto e uma caminhonete.