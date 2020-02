Polícia acredita que mulher de turista foi estuprada antes de assassinato do marido em Paraty

PUBLICIDADE 

Segundo as investigações da Polícia Civil a mulher do turista lituano, Adam Zindul, foi estuprada antes do marido ser assassinado. Os crimes aconteceram na Praia do Sono, em Paraty, na Costa Verde do Rio. Para o delegado titular da 167ª DP (Paraty), Marcelo Russo, a primeira intenção do criminoso era de cometer o ato sexual.

Edson Santos, suspeito do crime, foi levado à delegacia por policiais militares.

“Foi um crime bárbaro, de cunho sexual, pois ele pratica o estupro e, em seguida, o homicídio. Esse suspeito não tem nenhuma relação de parentesco, nenhuma proximidade com as vítimas. Foi apenas maldade humana”, afirmou o delegado.

Edson foi apontado por testemunhas como autor do crime. Residente de Paraty, o suspeito já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. A Polícia Civil realiza diligências e está colhendo alguns depoimentos.

A mulher do lituano, que é brasileira e nasceu em São Paulo, está internada no Hospital municipal Hugo Miranda, também em Paraty, e será ouvida. O casal estava passando férias em Paraty.

De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher de Zindul havia acabado de sair do banho, por volta das 22h30 de quarta-feira, e estendia a toalha quando foi rendida pelo suspeito, armado com uma faca. O bandido encostou a arma no pescoço da mulher e obrigou-a a entrar na casa. Em seguida, determinou que ela amarrasse o próprio marido para que pudesse estuprá-la. Adam só foi morto após o crime sexual. Os policiais militares acionados para o local do crime encontraram o corpo dele com os pés e mãos amarrados, numa cadeira. Na cabeça do lituano havia um saco plástico.

A Praia do Sono é um destino bastante procurado por turistas. O acesso ao local é de barco ou por trilhas.