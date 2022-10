PMs são levados à Polícia Federal após exibirem bandeira do Brasil em viatura

Após serem apresentados na sede da PF e prestarem depoimento ao delegado, os policiais foram liberados

Dois policiais militares foram conduzidos para a sede da Polícia Federal em Patos, no Sertão da Paraíba, após exibirem uma bandeira do Brasil, na janela de uma viatura da PM, durante uma carreata na cidade de Catolé do Rocha. O caso aconteceu na noite deste sábado (1º).

De acordo com o sub-comandante geral coronel Ronildo, o vídeo chegou ao conhecimento da corporação após circular nas redes sociais.

Após serem apresentados na sede da PF e prestarem depoimento ao delegado, os policiais foram liberados. O caso foi encaminhado à Justiça Eleitoral, que vai dar prosseguimento às investigações.

De acordo com o coronel Ronildo, o comportamento dos policiais foi indevido e não reflete o comportamento da Polícia Militar, nem as orientações do comando-geral.