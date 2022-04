PMDF resgata 100 pássaros silvestres no Guará II

Na tarde desta sexta-feira, policiais militares do Batalhão de Polícia Militar Ambiental resgataram cerca de 100 aves silvestres no Guará II

Na tarde desta sexta-feira, 15, policiais militares do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) resgataram cerca de 100 aves silvestres no Guará II. A equipe recebeu a informação da criação irregular e foi até a casa na QE 15. Na frente da casa, os policias notaram duas gaiolas contem um canário-da-terra cada.

O morador afirmou não ter autorização para criá-las, e quando foi solicitado um documento de identificação pelos policiais, demorou muito para retornar.

A equipe do BPMA começou a chamar o homem e perceberam que o mesmo estava soltando algumas das aves presas em gaiolas no corredor de sua casa. Ao fiscalizarem a casa encontraram no corredor e no quarto dos fundos 96 pássaros silvestres divididos em 39 gaiolas.

O proprietário assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência por conta do crime ambiental.