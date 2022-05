PMDF prende autor de tentativa de homicídio no Cruzeiro

Nessa quarta-feira, 04, Policiais Militares prenderam em fragrante autor de tentativa de homicídio na Feira Permanente do Cruzeiro Novo

Nessa quarta-feira, 04, Policiais Militares do 7º Batalhão do Sudoeste prenderam em fragrante autor de tentativa de homicídio na Feira Permanente do Cruzeiro Novo.

Os policiais que estavam realizando um patrulhamento à pe na região, sendo acionados no momento que ocorreu o esfaqueamento.

O autor do crime ao ser pego, resistiu à prisão e teve de ser algemado.

A presença ostensiva da Polícia Militar próximo ao local do crime foi crucial para a rápida intervenção e condução do indivíduo à delegacia.

A vítima ao ser atendida possuía um corte profundo. Ele foi transferido ao Hospital de Base pelo SAMU, para a realização de tomografia com contraste para avalização da necessidade de cirurgia de cabeça e pescoço.