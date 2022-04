PMDF localiza cavalo furtado na área rural do Gama

Nessa terça-feira, 12, os Policiais Militares do Distrito Federal, encontraram um cavalo encilhado, que foi furtado a cerca de um mês

Na noite dessa terça-feira, 12, os Policiais Militares do Distrito Federal, encontraram um cavalo encilhado, que foi furtado na Cidade Ocidental, Goiás, a cerca de um mês.

O animal se encontrava na entrada de uma propriedade na altura do km 6,5 da DF 290, na área rural do Gama, DF.

O suspeito do furto é acusado de ser autor de outros furtos de animais na região e fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar, porém, está sendo monitorado por equipes do Batalhão Rural.

O cavalo e seu legítimo dono foram apresentados na 20ª Delegacia do Gama/DF para se decidir as próximas medidas.