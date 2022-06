PMDF apreende arma de fogo em porta malas de carro

Nesta quinta-feira, 23, um homem foi preso após ser flagrado com uma arma de fogo no porta-malas do carro que dirigia, no Recanto das Emas

Na tarde desta quinta-feira, 23, um homem foi preso após ser flagrado com uma arma de fogo no porta-malas do carro que dirigia, no Recanto das Emas.

Policiais militares do Rotam patrulhavam a região do Recanto, conhecida com Setor Habitacional Água Quente, quando foram informados por um pedestre que um homem, em um GM/Corsa verde, havia coloca uma arma de fogo no porta-malas do carro.

Os militares passaram a patrulhar as imediações e logo viram um veículo com as mesmas características passadas. Na revista veicular foi encontrada uma espingarda calibre 22 com uma munição intacta e um cartucho deflagrado.

O abordado foi encaminhado à delegacia para registro da ocorrência.