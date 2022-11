PM reage a tentativa de assalto e mata suspeito

O suspeito foi baleado pelo PM na região do tórax e morreu ainda no local

Na noite dessa quarta (16), um sargento da Polícia Militar (PM) reagiu a uma tentativa de assalto e matou o suspeito, ainda não identificado, na Estrada da Maioba (MA-202), em Paço do Lumiar, Região Metropolitana de São Luís.

De acordo com a polícia, após anunciar o assalto, o suspeito foi baleado pelo PM na região do tórax e morreu ainda no local.

O sargento, que é lotado no 9° Batalhão de Polícia Militar (BPM), também foi atingido por um disparo de arma de fogo no braço e levado ao hospital. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.