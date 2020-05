PM morre em acidente durante perseguição

PUBLICIDADE 

O soldado Alexandre Leite, de 25 anos, veio a óbito após bater a viatura da PM que conduzia contra o muro de um condomínio. No momento do acidente, ele e outro oficial perseguiam um carro suspeito, no sábado (23). O outro policial que estava no veículo foi internado em estado grave.

De acordo com a polícia, Alexandre conduzia o veículo e perdeu o controle ao passar por uma lombada. O impacto do acidente deixou o carro completamente destruído. Alexandre foi encaminhado para o hospital Santa Marcelina, onde morreu. O outro policial está na mesma unidade de saúde, em estado clínico grave. O caso ocorreu em São Paulo.

O carro que estava sendo perseguido foi encontrado em seguida. As autoridades não constataram irregularidade no veículo. Alexandre trabalhava na 2ª Cia. do 2º Batalhão da PM e estava na corporação havia quatro anos. Ele deixa esposa.