PM mata homem que estava com arma de airsoft durante abordagem

Um inquérito foi aberto na Polícia Judiciária Militar (PJM) para investigar a conduta dos policiais

Um rapaz de 28 anos, identificado como Jhon Alef Costa da Conceição, foi morto pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (22), em Sinop, a 503 km de Cuiabá. De acordo com o registro da corporação, ele estava com uma arma de airsoft – também conhecida como arma de pressão – e a apontou em direção a uma das equipes que atendia a ocorrência.

O caso aconteceu no Jardim das Nações. Conforme o boletim de ocorrência, a PM foi acionada por uma pessoa que viu três homens armados, um deles no muro de uma casa. Por isso, os policiais chegaram até o endereço em duas equipes. Uma delas abordou o trio, enquanto a outra dava apoio à ação.

Os dois suspeitos colocaram as armas no chão e o terceiro “desobedeceu as ordens” e “continuou com a arma em punho e em direção a uma das equipes policiais”, conforme registrado pela PM.

Neste momento, ainda segundo a corporação, foram feitos os disparos que atingiram o homem. Ele foi socorrido com vida e levado ao Hospital Regional de Sinop, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante a revista aos suspeitos, a polícia constatou que tratava-se de três armas de airsoft – duas pistolas e um fuzil. Fotos da ocorrência também mostram uma cadeira com uma caixa de papelão e um alvo colado, além das embalagens dos itens.

Os dois outros suspeitos, de 32 e 45 anos, foram detidos e levados à Central de Flagrantes junto com as armas de pressão apreendidas.

A Polícia Judiciária Civil também investiga a ocorrência.